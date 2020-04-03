Ardahan'da 675 kişi ev karantinasında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ardahan'da 675 kişi ev karantinasında - Haber
Ardahan, 3. Sayfa

Ardahan'da 675 kişi ev karantinasında

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, kısa bir süre önce kente giriş yapanlara yönelik 14 gün karantina uygulamasını başlattıklarını söyledi.

03.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:08
Ardahan'da 675 kişi ev karantinasında

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, kısa bir süre önce kente giriş yapanlara yönelik 14 gün karantina uygulamasını başlattıklarını söyledi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, şehre giriş yapılanlara yönelik 14 gün karantina uygulamasına geçildiğini ifade eden Vali Masatlı, "Ardahan'a her ne şekilde olursa olsun giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır. Bu konuda çok titiz davranılacaktır. Bu kapsamda yapılan uygulamalar sonucunda, ilimize giriş yapan 675 kişi evlerinde karantinaya alındı. Bu tedbirlerin tamamı, vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği içindir. Yarınlarımıza sağlıklı ve huzurlu girmek istiyorsak, bugün bunları yapmamız lazım. Bu salgınla devlet ve millet olarak birlikte baş edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Vali Masatlı, "Ardahan'a dışarıdan gelen bütün vatandaşlarımız için sağlık ve güvenlik ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu dönemde en büyük isteğimiz, tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Lütfen alınan bütün tedbirlere ve uyarılara uyalım" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali uyardı: Vaka sayıları tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haber
Vali uyardı: Vaka sayıları tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı Haber
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haber
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haber
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
'Yedek iç çamaşırımız yoktu' diyen Beşiktaş'ın yengesi Türkiye'yi övdü Haber
"Yedek iç çamaşırımız yoktu" diyen Beşiktaş'ın yengesi Türkiye'yi övdü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül
Magazin Ebru Yaşar Guido Senia Demet Akalın Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Ardahan'da 675 kişi ev karantinasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 14:42:58. #1.14#
title