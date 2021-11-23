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Ardahan'da 649 internet sitesine erişim engellendi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da 649 internet sitesine erişim engellendi

Ardahan'da jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında son 2 ayda 649 siteye erişimi engelledi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında son 2 ayda 649 siteye erişimi engelledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD, Almanya, Ermenistan, Hollanda ve Tayvan üzerinden yasa dışı yayın yaptığı tespit edildi.

40'ının müstehcen içerikli olduğu, 609'unun da yasa dışı bahiste kullanıldığı belirlenen sitelere erişim engellendi.

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