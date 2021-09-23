Ardahan'da 6 bin 322 kök kenevir imha edildi - Haberler
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Ardahan'da 6 bin 322 kök kenevir imha edildi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da 6 bin 322 kök kenevir imha edildi

Ardahan'da kendiliğinden boş arazide yetişen 6 bin 322 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kendiliğinden boş arazide yetişen 6 bin 322 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Posof İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Ateş'in de desteği ile Doğrular köyü bölesinde boş arazide kendiliğinden Hint keneviri bitkileri yetiştiğini belirledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde sökülen 6 bin 322 kök Hint keneviri bir araya toplandıktan sonra yakılarak imha edildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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