Ardahan'da 501 internet sitesine erişim engellendi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yaklaşık 2 ayda 501 internet sitesine erişimi engelledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Çekya, Ermenistan ve Tayvan üzerinden Türkçe yasa dışı yayın yaptığı tespit edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletilen raporlar sonucunda, söz konusu sitelere idari tedbir uygulanması ve erişimin engellenmesi kararın ardından 180'inin müstehcen içerikli olduğu, 321'inin de yasa dışı bahiste kullanıldığı belirlenen sitelere erişim engellendi.