Ardahan'da 50 bin kaçak makaron ele geçirildi

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan'da makaron olarak bilinen 50 bin kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Göle-Kars bağlantılı çevre yolunda bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Araçtaki aramada, bir yolcuya ait kolide 50 bin makaron bulundu.

Makaronlara el koyan polis olaya ilişkin söz konusu yolcu hakkında yasal işlem başlattı.

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