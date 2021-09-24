Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kalkankaya köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yabancı uyruklunun Gürcistan'dan kaçak olarak ülkeye giriş yaptığını belirledi.

Kimlik kontrolünde düzensiz göçmenlerden 3'ünün Bangladeş, 1'inin Suriye, 1'inin de Filistin uyruklu olduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
Ardahan'ı susuz bıraktılar! Belediye başkanı 'Vatan hainliğidir' diyerek isyan etti

Ardahan'ı susuz bıraktılar! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mehmet Nuri Sezai Temelli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 11:56:27. #1.17#