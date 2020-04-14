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Ardahan Valiliği, Koronavirüs, Ardahan, Ekonomi

Ardahan'da 409 arıcıya ilaç desteği

Ardahan Valiliği tarafından halk arasında 'arı biti' olarak bilinen Varroa akarı ile mücadele kapsamında 409 üreticiye 3 bin 213 adet ilaç yardımında bulunuldu.

14.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:26
Ardahan'da 409 arıcıya ilaç desteği

Ardahan Valiliği tarafından halk arasında 'arı biti' olarak bilinen Varroa akarı ile mücadele kapsamında 409 üreticiye 3 bin 213 adet ilaç yardımında bulunuldu.

Covid-19 salgınıyla mücadelede üretim zincirinin devam etmesi talimatları doğrultusunda Ardahan'da 409 arı işletmesine yaklaşık 27 bin TL tutarında Varroa hastalığında kullanılan ilaç dağıtıldı. Ardahan Valiliğince Arıcılık Eylem Planı çerçevesinde alımı yapılan 3 bin 213 paket ilaç, Vali Mustafa Masatlı tarafından üreticilere dağıtılması için Arıcılar Birliği Başkanlığına teslim edildi. Vali Masatlı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında üretim zincirinin devam etmesi için arı üreticilerini desteklediklerini belirterek şunları söyledi:

"İlimizin geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılığın içerisinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kazcılık ve arıcılık var. Biz burada hükümetimizin tarımsal konuların her sahasına her tür desteği vermekle birlikte, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Eylem Planı, Kazcılık Eylem Planı ve Arıcılık Eylem Planı şeklinde üç plan oluşturmuştuk. Arıcılıkla ilgili ilimiz ölçeğinde pek çok çalışma içerisine girdik. Arıcılık denilince ilimiz için çok önemli çünkü Türkiye'nin tek yerli ve milli arı ırkının gen merkezi ilimizdir. Özellikle ana arı üretimi ve bal üretimi başta olmak üzere bu sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sayısal verilere baktığımızda yaklaşık 409 işletmemiz ve buna bağlı 42 binin üstünde de arı kolonimiz var. Göçer arıcılarla birlikte bu sayı 70 binin üzerine çıkıyor. Bizim ilimizdeki arıcıların en önemli sıkıntılarından birisi zamanında ilaçlama yapamamaları ve Varroa hastalığı gibi sorunlardı. Biz, ilk kez ilimizde 27 bin lira Valiliğimizce destekleyerek, yaklaşık 3 bin 250 kutu Varroa hastalığıyla mücadele için ilaç temin ettik. Bu ilaçların yetiştiricilerimize verilmesi ve onların sonuçlarının takip edilmesi için Arıcılar Birliğimize teslim ettik. Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsün bu kadar toplumun her kademesini, her sektörü etkilemesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın üretim zinciri devam edecek talimatlarından hareketle bizde burada arıcılık üretimimiz, bal üretimimizi ve ana arı üretimimizi desteklemek ve arı hastalıklarının önüne geçme amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdik. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlaçları teslim alan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, bu ilaçların hastalıkla mücadele konusunda arı yetiştiricilerine büyük katkılar sağlayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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