Ardahan'da 4 köy karantinaya alındı
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Ardahan'da 4 köy karantinaya alındı

Ardahan'da 4 köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da 4 köyde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Ardahan'da 4 köyde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslıların fazla olması nedeniyle Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü, Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz ve Göle ilçesine bağlı Çobanköy ile Karlıyazı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köylerin girişlerinde önlem aldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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