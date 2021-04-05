Ardahan'da 4 kilogram esrar ele geçirildi

Ardahan'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Ardahan'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin Hanak ilçesindeki bir adreste, uyuşturucu kaçakçılarını yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu adreste bulunan 4 kilogram esrara el konuldu.

Olayla ilgisi bulunan zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh