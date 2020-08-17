Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Ardahan'da yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
17.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:32
Ardahan'da yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Çıldır ilçesindeki Kurtkale bölgesinde bulunan boş arazide düzensiz göçmenler olduğunu fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, Kamerunlu 4 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA