Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Ardahan'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Ardahan'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde yürüyen bir grup tespit etti.
Jandarma, yaptığı kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Ardahan Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.