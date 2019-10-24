Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 4 düzensiz göçmen yakalandı.

24.10.2019 16:48
Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde yürüyen bir grup tespit etti.

Jandarma, yaptığı kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Ardahan Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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