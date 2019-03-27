Ardahan'da 358 Sandıkta 69 Bin 874 Seçmen Oy Kullanacak

Ardahanlı 69 bin 874 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

358 sandığın kurulacağı Ardahan İl Genel Meclisi, Ardahan Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ardahanlılar, Ardahan Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Son 5 yılda 505 seçmen azaldı, 2 sandık arttı

Ardahan İl Seçim Müdürlüğü verilerine göre, Ardahan'da 69 bin 874 kayıtlı seçmen bulunuyor.

2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Ardahan'da seçmen sayısı 505 azalırken, sandık sayısında 2 artış oldu.

En fazla seçmen merkezde

Ardahan'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı kent merkezinde 27 bin 770 seçmen, 121 sandıkta oyunu kullanacak.

Kent merkezinden sonra en fazla seçmen ve sandığın bulunduğu ilçe ise 81 sandık ve 18 bin 341 seçmenle Göle ilçesi oldu.

İl merkezi ve ilçe sandık ile seçmen sayıları:



İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez: 121 27.770

Çıldır: 44 7.091

Damal: 20 4.428

Göle: 81 18.341

Hanak: 37 6.867

Posof: 55 5.377

Kaynak: AA