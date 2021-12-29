Ardahan'da 32 şişe sahte içki ele geçirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da polis ekiplerince bazı adreslere yönelik yılbaşı öncesi yapılan denetimde 32 şişede içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2 farklı adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli ebatlarda 32 şişe el yapımı içki ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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