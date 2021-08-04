Ardahan'da 31 Ekim'e kadar piknik ve mesire alanlarında mangal yapmak yasaklandı

Ardahan'da orman yangınlarını önlemek amacıyla piknik ve mesire yerlerinde mangal, semaver ve ateş yakılmasına 31 Ekim'e kadar izin verilmeyecek.

Ardahan'da orman yangınlarını önlemek amacıyla piknik ve mesire yerlerinde mangal, semaver ve ateş yakılmasına 31 Ekim'e kadar izin verilmeyecek.

Valilikteki Toplantı Salonunda düzenlenen"Ardahan İli 2021 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı" Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili yeni kararlar alındı.

Bu kararlar doğrultusunda kentteki 9 piknik ve mesire alanı ile Cemal Tural Tabiat Parkı'ndaki tüm alanlarda 31 Ekim'e kadar mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.

Toplantıda ayrıca, söz konusu alanların yakınlarında, avcı ve çobanların ateş ile anız yakmasına, düğün ve benzeri organizasyonların da yapılmasına izin verilmemesi kararı da alındı.

Komisyon toplantısına Gümrükçü'nün yanı sıra kentte ilgili tüm kurumların yöneticileri ile temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh