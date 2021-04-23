Ardahan'da 23 Nisan kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan İl teşkilatı üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama töreni gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan İl teşkilatı üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama töreni gerçekleştirdi.

CHP Ardahan İl Başkanlığı Milli Egemenlik Parkı üzerinde bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, yaptığı konuşmada "Cumhuriyetin temelinin atılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, rejimin değiştirilmesi, bir büyük devrimin gerçekleştirilmesi anısına ilan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. Yılının öncesinde, milli egemenlik padişahın kayıt ve şartı ile sınırlıyken, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Yüce meclisin üzerinde bir kuvvet yoktur" ve 1921 Anayasasının 1. maddesine göre de " Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" hükmü ile milli egemenlik perçinlenmiştir. Büyük Atatürk; 600 yıllık bir monarşi ve 10 yıllık bir meşrutiyetin devamında dört yılda (1919-1923) bir cumhuriyet çıkarmayı başarmıştır, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Cumhuriyetin temel taşıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdumuzun o günkü zor şartlarında, insanların kaderlerini ellerine aldıklarının unutulmaması, o günkü çocukların unutulmaması için her yıl daha büyük coşkuyla kutlanmalıdır" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı