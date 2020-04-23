Ardahan'da 23 Nisan'da kar şaşkınlığı\t
Ardahan'da 23 Nisan'da kar şaşkınlığı\tARDAHAN'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
23.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:35
Ardahan'da 23 Nisan'da kar şaşkınlığı\t
ARDAHAN'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Kentte dün akşam aralıklara etkili olan yağmur, gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kent merkezi 23 Nisan'a beyaz bir örtüyle merhaba dedi.
Bahar geldi derken Nisan'ın son günlerinde yağan kar yağışı vatandaşları şaşırttı, Yağış sonrası parklarda, bahçelerde, otomobillerde ve çatılarda kar birikintileri oluştu.
Kaynak: DHA