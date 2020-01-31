Ardahan'da 2020 Yılı 1. dönem koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

31.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:02

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında, 2020 yılı Birinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Vali Mustafa Masatlı, "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizin gerektirdiği yatırımların planlanması, programlanması, ihalesinin yapımı ve bitirilmesi ile ilgili tüm hususlara harfiyen uyulması gerekmektedir. İlimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı da göz önünde bulundurularak ihalelerle ilgili çalışmaları hızlıca tamamlamamız gerekmektedir. Ayrıca, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılmasını, özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları birlikte değerlendirip çözüme yönelik iradeyi göstermenizi, bu konuda özverili bir çalışma dönemi geçirmenizi, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda gelişmesine ve kalkınmasına yönelik her tür katkının ve çalışmanın yapılmasını istiyorum. Yeni yatırım döneminde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.



2020 yılının ilk toplantısında daha çok geçen dönemin değerlendirildiğini aktaran Vali Masatlı, il genelinde 28 kuruluşa ait toplam 257 projenin bulunduğunu, bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 187 milyon 145 bin Türk Lirası olduğunu söyledi.



Bu projeler için önceki yıllarda 357 milyon 80 bin Türk Lirası harcandığını belirten Vali Masatlı, 2019 yılında ayrılan ödenek tutarının 335 milyon 903 bin Türk Lirası olduğunu, dönem sonuna kadar da 265 milyon 637 bin Türk Lirası harcama yapıldığını kaydetti.



Vali Masatlı, ayrıca 28 kuruluşa ait toplam 257 projeden ise devam eden projelerin 54, başlanamayan projelerin 18, biten projelerin 141, ihale aşamasında ki projelerin 33 ve tasfiye edilen projelerin sayısının ise 11 adet olduğunu, bu projelerin 29'unun enerji, 35'inin tarım, 49'unun ulaştırma, 48'inin eğitim, 11'inin sağlık, 4'ünün turizm, 1'inin konut ve 80'inin de diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.



Vali Masatlı'nın konuşmasının ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA