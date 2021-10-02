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Ardahan'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Melih Kaygusuz idaresindeki 06 CEP 175 plakalı otomobil, Ardahan-Göle kara yolu Dereyolu Köprü mevkisinde, Mustafa Demir'in kullandığı 75 AAE 198 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 3 kişi ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Göle Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yıldırım Terzioğlu (63) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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