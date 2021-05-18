Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan kent merkezi ile Çıldır ilçesine bağlı birer köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan kent merkezi ile Çıldır ilçesine bağlı birer köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Ardahan'a bağlı Çeğilli ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.

Karar doğrultusunda jandarma ekiplerince köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh