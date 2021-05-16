Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Akkiraz ve Öncül köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina kararı aldı.

Güvenlik güçlerince köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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