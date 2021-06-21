ARDAHAN'DA 179 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
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ARDAHAN'DA 179 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

ARDAHAN'DA 179 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsündeki şüphelinin valizinde Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu tespit edilen çok sayıda tarihi obje ele geçirdi.

ARDAHAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsündeki şüphelinin valizinde Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu tespit edilen çok sayıda tarihi obje ele geçirdi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesinde yaşayan bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri otobüs ile Göle'den Ardahan'a getireceği ihbarını aldı. Ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu otobüsü Ardahan'ın Güzçimeni köyü mevkiinde durdurdu. Bagaj kısmında şüpheliye ait valizi kontrol eden ekipler içerisinde 132 adet sikke, 34 adet obje, 2 adet yüzük, 1 adet mühür, 1 adet Roma dönemine ait İskender objesi, 5 adet ok ucu, 3 adet küçük kase, 1 adet hançer ve kın olmak üzere toplamda 179 parça tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eserlerin Kars Müze Müdürlüğünce yapılan incelemesinde Bizans ve Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ARDAHAN'DA 179 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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