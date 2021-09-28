Ardahan'da 17 bin 686 kök kenevir imha edildi - Haberler
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Ardahan'da 17 bin 686 kök kenevir imha edildi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da 17 bin 686 kök kenevir imha edildi

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 17 bin 686 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 17 bin 686 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Çıldır İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Vera'nın da desteğiyle Kurtkale ve Kayabeyi köyleri bölgesinde boş arazide kendiliğinden Hint keneviri yetiştiğini belirledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde Kurtkale köyü bölgesinde 9 bin 625, Kayabeyi köyü bölgesinde ise 8 bin 61 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.

Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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