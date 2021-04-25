Ardahan'da 160 öğrenciye tablet dağıtıldı
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Ardahan'da 160 öğrenciye tablet dağıtıldı

Ardahan'da 160 öğrenciye tablet dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da 160 öğrenci daha tabletine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Ardahan'da 160 öğrenci daha tabletine kavuşmanın sevincini yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre öne düzenledikleri "Çalışmak Senden Tabletin Bizden" kampanyasına desteklerin sürdüğünü söyledi.

Kampanyanın başından itibaren desteklerini esirgemeyen Vali Hüseyin Öner ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve hayırseverlere teşekkür eden Bulut, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilere yönelik yapılan bu çalışmayla 160 öğrencimizi daha sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Devamı gelecek inşallah. Her çalışmamız Ardahan ve Ardahanlının geleceği için. Çocuklarımız yeter ki gayret göstersinler, onlar üzerine düşeni yapsın destek bizden."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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