Ardahan'da '15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri
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Ardahan'da '15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri

Ardahan'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehitler dualarla yad edildi.

Ardahan'da '15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri
16.07.2020 00:24 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:33

Ardahan'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehitler dualarla yad edildi.

Ardahan'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehitler dualarla yad edildi. Duaların ardından vatandaşlar Demokrasi Meydanı'nda nöbet tutmaya başladı. Ardahan Valiliği tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Egemenlik Parkı'nı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan izledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için de dualar edildi.

Programda konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Vatanımızın bütünlüğüne, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim, Milletimizin tıpkı Çanakkale'de ve Kurtuluş Mücadelesinde olduğu gibi, kahramanca bir duruş sergilemesiyle püskürtülmüştür." dedi. Vali Öner, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüreklerin tek bir şekilde attığını söyleyerek, "15 Temmuz'da bu Milletin ve Devletin İstiklal ve İstikbali için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Yüce Milletimizin yüzyıllar boyunca ilmek ilmek dokuduğu, harcı şehit kanıyla atılmış devletimizi işgal etmek, parçalamak ve sömürge yapmak, rengini şehit kanının kırmızısından alan bayrağımızı bu semalardan indirmek için, 15 Temmuz 2016'da küresel istilacı güçler ve içimizdeki işbirlikçi FETÖ'cü hainler, alçak ve hain bir darbe teşebbüsüne kalkıştılar. Bu hain darbe kalkışması, devletimizin geleceğini küresel dış güçlere teslim etmeyi ve işgale zemin hazırlamayı amaçlıyordu. O gece ülkemizi, milletimizi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen ve tüm devlet kurumları ile birlikte silahlı kuvvetlerin içinde yuvalanmış bu asker suretli vatan hainleri ve diğer hain unsurlar, milletin parasıyla alınan silahları, milletin adamı olan Cumhurbaşkanımıza, milletin kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisine, Devletin güvenlik kurumları ile birlikte, bu aziz ve cefakar millete doğrultarak kanlı bir darbe kalkışmasında bulunmuşlardır. Vatanımızın bütünlüğüne, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim, Milletimizin tıpkı Çanakkale'de ve Kurtuluş Mücadelesinde olduğu gibi, kahramanca bir duruş sergilemesiyle püskürtülmüştür. Tankların, uçakların, tüfeklerin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle ve bedeniyle dikilmen kahraman milletimiz, cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazmıştır. ve milletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın emriyle, darbe teşebbüsünü, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Türk Milleti, bu mübarek topraklara namahrem eli değmemesi için 251 şehit vermiş, her biri bu millete emanet olan 2.194 gazimiz olmuştur. Bu silahlı darbe kalkışmasının bertaraf edilmesiyle, Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir.

Bu darbe teşebbüsüne karşı verilen mücadelenin ve direnişin, diğer darbe ve darbe kalkışmalarından farkı, milletin topyekün darbeye karşı durması, milli iradeye sahip çıkması, bu hainlere ve küresel işbirlikçilerine ülkeyi teslim etmemesidir. Yani 15 Temmuz Direnişi, 1960 Darbesi, 1971 Muhtırası, 1980 Darbesi, 28 Şubat Muhtırası, 2007 e-muhtırasından çok farklı bir reflekstir. 15 Temmuz, milletimizin kökü nerede olursa olsun, hangi güce dayanırsa dayansın, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumasıdır. Dolayısıyla bu cennet vatan, 15 Temmuz öncesinden daha güçlü, daha huzurlu ve daha güvenlidir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kent genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki etkinliğe Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman, Ardahan Barosu Başkan vekili Baran Çoban Dinç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Özdem ve STK Başkanları ile vatandaşlar katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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