Ardahan'da 1200 kök Hint keneviri imha edildi Ardahan'ın Göle ilçesinde 1200 kök hint keneviri imha edildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 1200 kök hint keneviri imha edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Salimbey Mahallesi Halit Paşa Caddesi üzerinde Hint keneviri bitkisinin yetiştiğini fark etti.

Boş arazide yabani bitkilerle yetiştiği belirlenen 1200 kök Hint keneviri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgilendirme yapıldıktan sonra bitkilerin sökümü başladı.

Sökülen kenevirler, ekiplerce olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA