Ardahan'da 1 Nisanda 'beyaz' sürpriz
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Ardahan

Ardahan'da 1 Nisanda 'beyaz' sürpriz

Ardahan'da 1 Nisanda 'beyaz' sürpriz Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

01.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:05
Ardahan'da 1 Nisanda 'beyaz' sürpriz

Ardahan'da 1 Nisanda 'beyaz' sürpriz

ARDAHAN - Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ardahan'da bahar geldi derken tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Gün boyu zaman zaman yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giyinmeleri nedeniyle güçlükle yürüdü.

Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ise, şaşkınlık yaşarken, " Nisan şakası gibi, biz yazı beklerken kar yağdı ve ne yapacağımızı şaşırdık" dediler.

Ardahan'da 1 Nisanda 'beyaz' sürpriz

Kaynak: İHA

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Ardahan'da 1 Nisanda 'beyaz' sürpriz
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