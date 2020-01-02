Ardahan'da "1 Çocuk 1 Dünya Projesi" kapsamında aile ziyaretleri devam ediyor

02.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:13

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, "1 Çocuk 1 Dünya" projesi kapsamında aile ziyaretlerini sürdürüyor.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileriyle birlikte, Karayazı ve Cansızlar ailelerini ziyaret eden Esra Masatlı, çocuklar ve aile bireyleriyle sohbet etti, sorunlarını dinleyerek notlar aldırdı.



Esra Masatlı, aile bireylerine ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA