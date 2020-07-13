Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy görevine başladı
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, görevine başladı.
13.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:43
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, görevine başladı.
Antalya'da Finike Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli Yargı Kararnamesiyle Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Arısoy, kente geldi.
Arısoy, Ardahan Adliyesi girişinde meslektaşları tarafından karşılandı.
Makamına geçerek görevine başlayan Arısoy'a meslektaşları "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Kaynak: AA