Ardahan Cumhuriyet Başsacısı Arısoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ardahan Cumhuriyet Başsacısı Uygur Kaan Arısoy, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Arısoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı" ile Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğraflarını seçen Arısoy, sporda Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Jordan Strowder'in "Amerika'da polis şiddeti sonrası" karelerine oy verdi.

Arısoy, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına keyifle katıldığını belirterek, "Ülkemiz ve dünyadan harika kareler yer alıyor. Çok başarılı bir çalışma olmuş. 2020 yılındaki birçok karmaşık ve sıkıntılı gelişmeler karelerde yer almış. Bu nedenle emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh