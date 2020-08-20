ARDAHAN COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALINDA VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ
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ARDAHAN COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALINDA VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ

DÜNYADAKİ 4 ana arı ırkından biri olan Kafkas arısının ana vatanı Ardahan'da çiçek balı hasadı başladı.

20.08.2020 08:29 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:38

DÜNYADAKİ 4 ana arı ırkından biri olan Kafkas arısının ana vatanı Ardahan'da çiçek balı hasadı başladı. Türkiye'nin tek coğrafi işaret patentli balı olma özelliğine sahip Ardahan balında bu yıl hava şartlarına bağlı olarak verim düşük olunca, üreticiler hayal kırıklığı yaşadı.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'da bal hasadının bir haftadır devam ettiğini, ancak olumsuz hava şartları sebebiyle bu yıl verimin bir önceki yıla oranla yüzde 80 civarında düşük olduğunu söyledi. Mayıs ve haziran aylarında yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle nektar için kovandan çıkan işçi arıların kovana dönemediğini, bu sebeple bal akışının sağlanamadığını aktaran Evliyaoğlu şunları söyledi:

'2020 bal hasadı yaklaşık bir haftadır başladı. Maalesef 2020 yılı hasadımız çok zayıf. Buda hava şartlarından kaynaklanmaktadır. Arıları, Artvin'de kışlatıp, mayıs ve haziran ayında Ardahan'a getirdik. Ardahan'ın rakımı yüksek olduğu için hava şartları soğuk geçti ve sıcak iklimden gelen arı soğuktan etkilenerek, rüzgar ve aşırı yağışların etkisiyle kovana dönemedi. Buna bağlı olarak işçi arı mevcudunun azlığından dolayı bal sezonumuz çok zayıf geçti. Geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 80'lik bir düşüş görülmektedir. Geçen yıl 750 üyemizle, 45 bini aşkın kovan sayımızla 600 tona yakın bal alımı yapılmıştı. Bu yıl ise kovan başına iki kilogram bal düşmektedir. 45 bin kovandan 85 tona yakın bal alımı beklenmektedir. Bunda kimsenin suçu yok, tamamen iklim şartlarından kaynaklıdır. Verim düşük olduğu için üreticilerimiz üzgün. Bu yıl verim az olduğu için coğrafi işaretli bal paketlenmeyecek. Üreticilerimizin en fazla alacağı bal 400 kilogramdır. Bu yıl fiyatı 100 TL olarak belirledik ama kendi müşterilerimizin ihtiyacını nasıl karşılayacağımızı bilemiyoruz."

Ardahan balı ve Kafkas arısının özelliğinden bahseden Evliyaoğlu, 'Ardahan balını değerli kılan yüksek rakım, doğanın kirli olmaması, çiçek bolluğu ve Kafkas arısıdır. Kafkas arısının dili uzun olduğu için bitkilerin en derin küpüne kadar iner. Kafkas arısı dünyada ki 4 ana ırkından birisidir. Ardahan ve Artvin illerinde bulunur. Hortum ve kanat uzunluğuyla tanınan bir arıdır. Balı erken toplar. Ballı bitkilerin en derin tüplerine hortumunu indirebiliyor" diye konuştu.

ARDAHAN COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALINDA VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ

Kaynak: DHA

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