ARDAHAN Çıldır Gölü'nün yazlık sürat tekneleri Çıldır Gölü'nün yazlık sürat tekneleriARDAHAN ve Kars sınırlarında kalan Çıldır Gölü'nde, yaz aylarında sürat teknelerine ev sahipliği yapılmaya başlandı.

Çıldır Gölü'nün yazlık sürat tekneleri

ARDAHAN ve Kars sınırlarında kalan Çıldır Gölü'nde, yaz aylarında sürat teknelerine ev sahipliği yapılmaya başlandı. İşletme sahipleri, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri sürat tekneleriyle gölde gezdiriyor.

Denizden 1959 metre yükseklikte, Ardahan ve Kars il sınırlarında kalan Çıldır Gölü, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra da büyük ikinci gölü. Doğal set gölü olan Çıldır, birçok dere ve pınarla besleniyor. Tabiatı ile yaz ve kış ayrı güzellik sunan gölde, yerli ve yabancı misafirler ağırlanıyor.

Kış aylarında 1 metreye yakın buzla kaplanan, atlı kızak ve Eskimo usulü balık avıyla turistlerin ilgi odağı olan Çıldır Gölü, tekne turu ile yazın bölgenin turizm merkezi olmaya hazırlanıyor. Göl kenarındaki işletme sahipleri, kaymakamlığın 'Çıldır Turizmini Geliştirme Planı' projesi kapsamında sürat tekneleri almaya başladı. Hava sıcaklığının 25- 30 derecede seyrettiği bölgeye gelen turistler, yöresel müzikler eşliğinde gölde sürat tekneleriyle tur atmanın keyfini çıkarıyor. Çıldır kıyısında misafirlerine hizmet veren işletme sahibi, gölde tekne ile gezinti düzenlemeye başladı.

İşletme sahibi Atalay Uzunkaya, yerli ve yabancı turistlerin tekne turundan memnun olduklarını belirterek, "Gölümüz bir doğa harikasıdır. Bir tarafta dağların arasında yaylası diğer yanda doğa harikası coğrafyası ile işletmemize gelen misafirleri ağırlamaya hazırız" dedi.

Kaynak: DHA