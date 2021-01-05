Doğada yiyecek arayan kurt, tilki ve domuz sürüsü objektiflere böyle yakalandı

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar inen kurt, tilki ve domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar inen kurt, tilki ve domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Yoğun kar yağışının ardından yaşanan sis ve şiddetli soğuklar kent merkezinde olduğu gibi doğadaki yaşamı da olumsuz yönde etkliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan kent merkezinde ağaçlar başta olmak üzere demir aksamlar kırağı tutarken doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, tikli ve yaban domuzları ise Göle ilçe merkezine kadar indi. Göle-Kars Yolu Demirkapı köyü mevkiinde otomobili ile giden Poyraz Durak karşısına çıkan domuz sürüsünü cep telefonuna kaydetti.

Yine Göle ilçe merkezine yakın olan Çakırüzüm-Mozaret yolunun Acısu mevkiinde 3 kurt ile bir tilkinin de yiyecek araması cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı