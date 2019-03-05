Ardahan Buz Tuttu

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Ardahan'da kaydedildi. Aşırı soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da cadde ve sokaklar buz tuttu. Çatılardan sarkan sarkıtların boyu 2 metreyi buldu. Sabah saatlerinde araç sahipleri buz tutan camları kazıyarak yola çıktı. Öte yandan bölgede buz tutan göl ve dereler kartpostallık manzara oluşturdu. Vatandaşlar yüzeyi buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaparak soğuk havanın tadını çıkardı.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 17, Ardahan'da 20, Erzurum'da 16, Erzincan'da 1 ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA