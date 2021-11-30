Ardahan buz kesti: Göle ilçesi eksi 8 dereceye düştü

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Göle ilçesinde hava eksi 8 dereceye kadar düştü.

Göle'de gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceye kadar düşerken, Kura Nehri'nin büyük kısmı buz tuttu. İlçe halkı, dondurucu soğuk nedeniyle zorluk yaşadı.

Kırağının etkisiyle bitkilerde güzel görüntüler ortaya çıkarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. - ARDAHAN