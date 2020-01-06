Ardahan buz kesti, Göle ilçesi eksi 27 dereceyi gördü
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Ardahan buz kesti, Göle ilçesi eksi 27 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti.

06.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:12
Ardahan buz kesti, Göle ilçesi eksi 27 dereceyi gördü

dün gece buz kesti. 'ın ilçesi sıfırın altında 27 derece ile 'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.


Doğunun incisi Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aktaş ve Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tutmaya başlarken, Kura Nehri ve çok sayıda akarsu dondu, kent merkezlerindeki çeşme ve şadırvanlar buz tuttu.


Ardahan'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Damal'da 20, Çıldır'da 14, Hanak'ta 16, Posof'ta 11 dereceyi gösterdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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