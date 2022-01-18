ARDAHAN BUZ KESTİ GÖLE -33.2 DERECE

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'da hava sıcaklığı sıfırın altında 25.9 derece ölçülürken, Göle ilçesinde termometreler eksi 33.2'ye kadar düştü.

Ardahan, şiddetli soğuklara teslim oldu. Kent merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı -25.9 derece olarak ölçüldü. Şiddetli ayaz nedeniyle sabah saatlerinde okul ve işe gidenler, zor durumda kalıyor. Sokak hayvanları, kuşlar soğuktan etkilendi. Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan güvercinler için buğday serptiler. Sokak hayvanlarının tüyleri kırağı tuttu. Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluşurken, ağaçlar da kırağı tuttu. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kat kat giydiklerini, fakat yine de üşüdüklerini söyledi.

Kentte mahalli gazete dağıtan Şenol Kirman, 'Her sabah gazete dağıtırken üşümemek için kat kat elbise giyiyoruz. Lahana gibi kat kat giyiyoruz. Ama yine de fayda vermiyor, 2 tane mont, altına yelek, altına 2 kazak, üst üste giymemize rağmen yine de üşüyoruz dedi.

Ardahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Göle 33,2, Hanak 24.4, Damal 22.3, Çıldır 21.1, Posof 18.8 derecelerini gösterdi.