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Ardahan buz kesti

İhlas Haber Ajansı, Olgun Yıldız - Güncel
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Ardahan buz kesti Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün gece ısının sıfırın altında 31,5 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk kenti oldu.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Ardahan buz kesti

ARDAHAN - Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün gece ısının sıfırın altında 31,5 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk kenti oldu.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 31,5 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 22,7, Çıldır'da 20, Posof'ta 16, Damal'da 19,8 ve Hanak'ta eksi 23,9 dereceyi gösterdi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Yavuz Irmak, "Şu anda sıcaklık eksi 17 derece ve sabah saatlerinde 35 dereceye kadar düşer. Allah bize yardım etsin. Araçlar çalışmıyor. Gece saatlerinde araçlar donmasın diye yarım saat çalıştırıyoruz. Bu gidişle hep donacağız" dedi.

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ardahan buz kesti

Ardahan buz kesti

Ardahan buz kesti

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İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

Meteoroloji, Ardahan, Türkiye, Göle, Güncel, Haber

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