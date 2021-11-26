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Ardahan beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel
Ardahan beyaza büründü

ARDAHAN, dün gece etkili olan kar yağışışya birlikte beyaza büründü.

ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN, dün gece etkili olan Kar yağışışya birlikte beyaza büründü. Kent merkezinde kalınlığı 5 santime ulaşan kar, vatandaşları sevindirdi.

Son yılların en sıcak ve kurak kasım ayını yaşayan Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, kentte yaşayan vatandaşları sevindirdi. Bölge halkı, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Öğrenciler de sabahın erken saatlerinde gittikleri okullarının bahçesinde kar topu oynadı. Yağışla birlikte park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.


Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

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