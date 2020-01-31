Ardahan beyaza büründü
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Ardahan beyaza büründü

Ardahan'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

31.01.2020 22:43 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:51
Ardahan beyaza büründü

'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.


Ardahan'da bu yıl kış boyunca beklenen ve bir türlü yağmayan kar, akşam saatlerinde yağmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.


Geçen yıla göre karın iki ay geç yağdığını söyleyen Güven Karaçam, "Uzun zamandır Ardahan'a kar yağmıyordu. Geç kaldı ama olsun. Kar yağışıyla birlikte mutlu oluyoruz, Ardahan'a kar yakışıyor" dedi.


Lapa lapa yağan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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