Ardahan Belediyesinden şehrin ana su şebekesi borusuna yapılan tahribata suç duyurusu - Haberler
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Ardahan Belediyesinden şehrin ana su şebekesi borusuna yapılan tahribata suç duyurusu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan Belediyesinden şehrin ana su şebekesi borusuna yapılan tahribata suç duyurusu

Ardahan Belediyesi, belediyeye ait olan ve şehre su sağlayan ana şebeke borusunun tahrip edilmesine ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediyesi, belediyeye ait olan ve şehre su sağlayan ana şebeke borusunun tahrip edilmesine ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin ana şebeke suyunu besleyen kaynaktaki ana borunun 5 gün önce henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildiğini belirterek, olayın büyümeden fark edildiğini ve sorunun teknik olarak çözüldüğünü söyledi.

Ancak söz konusu sabotaj girişimini yapan kişi veya kişilerin ortaya çıkması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Şehrimizin şah damarı dediğimiz boru hattına, yani Çataldere köyü mevkisindeki ana kaynaktaki boruya sabotaj girişiminde bulunulmuştur. 5 gün önce buradaki ana hatta yer alan boru üstündeki beton kapakların kilidi kırılmış ve 300'lük PVC boru parçalanmış. Bu şebeke hattı, kentimizin tüm hatlarını besleyen ana hattır. İlk kez böyle bir saldırı ile karşı karşıya kaldık."

"Bu yapılan vatan hainliğidir, Ardahan ve Ardahanlıya ihanettir." diyen Demir, "Bu olaya kim karışmış ise bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum. Bu terör olayıdır. Bu şehir hepimizin. Dolayısıyla bu olay hayati bir olaydır. Bugün bu girişimde bulunan yarın başka bir girişimde bulunur. Bu nedenle en kısa sürede ortaya çıkılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, olayın siyasi bir amaç içermediğini de sözlerine ekledi.

Ardahan Belediyesinden şehrin ana su şebekesi borusuna yapılan tahribata suç duyurusu

Ardahan Belediyesinden şehrin ana su şebekesi borusuna yapılan tahribata suç duyurusu

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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