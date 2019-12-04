Ardahan Belediyesi'ne ambulans hibe edildi

04.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:34

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in girişimleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere daha önceden ambulans olarak kullanılan bir adet araç hibe edildi. Ardahan Belediyesi hibe araçlarının sayısını bu girişimiyle 13'e çıkardı.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Sağlık Bakanlığı, Ardahan Belediyesi'nin hizmetlerinde kullanması için bir adet ambulansı hibe etmiştir. Bu hibe araçla birlikte, 1 kiralık araçtan daha kurtulmuş oluyoruz. Ambulansın tahsis edilmesinde büyük emeği geçen başta Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Atalay'a, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın'a teşekkür ediyorum.



Başkan Demir; "Biz bir aileyiz, söz konusu Ardahan'ın ve belediyemizin yararına olunca, siyasi parti ve kimliklerimizi içimize gömmüş oluyoruz. Ambulansımız, Ardahan ve Ardahanlının yararına el kaldıran AK Parti'li Belediye Meclis Üyelerinin gayretleriyle de hızlandırılarak belediyemize teslim edilmiştir. CHP'li Belediye Meclis Üyelerimiz de buradalar, tekrar ediyorum ve altını çiziyorum; Biz bir aileyiz, söz konusu Ardahan'ın ve belediyemizin yararına olunca, siyasi parti ve kimliklerimizi içimize gömmüş oluyoruz. Şahsım, belediyemiz ve Serhat Ardahanlı hemşehrilerim adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA