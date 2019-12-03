Ardahan Belediyesi'nden Tapu ve Kadastro protokolü
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Ardahan Belediyesi'nden Tapu ve Kadastro protokolü

Ardahan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

03.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:33
Ardahan Belediyesi'nden Tapu ve Kadastro protokolü

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ardahan Belediye Başkanlığı arasında Web Tapu Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda İşlem Yapılmasına İlişkin Protokol İmzalandı.


Belediye başkanlık makamında, Ardahan İl Tapu Müdürü Mustafa Pancar ve Belediye Başkanı Faruk Demir arasında imzalanan protokol ile bürokratik işlemlerde süreçleri kısaltarak, Ardahanlı vatandaşların memnuniyetini sağlamak hedefleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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