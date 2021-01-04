Ardahan Belediye Başkanı Demir: "Milli Piyango biletinde 'Çıldır Gölü Kars' yazılması bizi üzdü"
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Ardahan Belediye Başkanı Demir: "Milli Piyango biletinde 'Çıldır Gölü Kars' yazılması bizi üzdü"

04.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:42
Ardahan Belediye Başkanı Demir:

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "9 Ocak'ta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde 'Çıldır Gölü Kars' yazılması bizi üzdü.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "9 Ocak'ta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde 'Çıldır Gölü Kars' yazılması bizi üzdü. Ardahanlıları üzen bu durumun düzeltilmesini istiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Demir, Çıldır Gölü'ndeki şenlik alanında bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 Ocak'ta çekilişi yapılacak Milli Piyango biletinde Çıldır Gölü yazısının altına Kars'ın yazılmasının Ardahanlıları üzdüğünü söyledi.

Bunu bir hata olarak gördüklerini ve basın aracılığıyla bu hatandan dönülmesi çağrısında bulunduklarını ifade eden Demir, "9 Ocak'ta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde 'Çıldır Gölü Kars' yazılması bizi üzdü. Ardahanlıları üzen bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Bunu bir hata olarak görüyoruz." diye konuştu.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'da söz konusu ibarenin düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Ardahan ile Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, kışın yüzeyi buz tuttuğu için bölgenin turizmine önemli katkı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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