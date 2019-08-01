ARDAHAN Başkan Demir konsere çıkmak için halka soracak

Başkan Demir konsere çıkmak için halka soracak

CHP'den Ardahan Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk Halk Müziği sanatçısı Faruk Demir, sahnelere dönebilmek için halktan onay istedi. Başkan Demir, Ardahan halkı uygun görürse konserlere çıkar, kazandığım paraları da öğrencilere burs olarak dağıtırm dedi.

Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri bir etkinlikte sahne alması için Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i davet etti. Başkan Aras'ın teklifini hemen kabul etmeyen Demir, sosyal medya üzerinden konuyu Ardahan halkına sordu. Ardahan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından anken düzenleyen Başkan Demir, kendisine gelen konser davetlerine ayda bir katılması konusunda halkın fikrini sordu. Başkan Demir, anket sonuçlarına göre konserlere katılacak ve elde gedilen geliri oluşturulacak bir fonda toplaşarak öğrencilere burs olarak verecek.

HALKA SEÇİM ÖNCESİ SÖZ VERMİŞTİM

Başkan Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yapacakları bir programda sahne almaları talebinde bulduğunu söyleyen Demir, Ancak Ardahan halkına belediye başkanlığı görevinden dolayı tek işinin Ardahan olacağı konusunda söz vermiştim. Ben bu teklifi ancak bu konserlerden alacağım parayı Ardahanlı'lara burs vermek kaydı ile kabul ederim. Bunu da Ardahan halkına danışmadan yapamam. Ardahan halkı uygun görürse konserlere çıkar, kazandığım paraları da öğrencilere burs olarak dağıtırm dedi.

Başkan Demir yaptığı açıklamada, şunları ifade etti

'Belediyemizde oluşturacağımız bir fon ile çıktığımız programlardan elde ettiğmiz paraları üniversite kazanan öğrencilerimize burs vermeyi planlıyoruz .Ardahan kamuoyuna sunacağım, eğer Ardahan halkı derse ki 'Evet böyle bir iş yap'. Ayda bir konsere gidip buradan aldığım parayla ihtiyaç sahibi herkesi bursa bağlayacağız. Bazı arkadaşlardan olumlu tepkiler aldık. 'Ya helal olsun kendine kar sağlayacak bir işi Ardahan'lı öğrencilere armağan ediyorsun ve bunu da referandumla yapıyorsun' diye destek verdiler. Halk eğer bu adam zaten sanatçı bu işi yapsın derseler yapıcağız. Bunu kendim için asla yapmam. Ama böyle bir teklifide feri çevirmek olmaz. 25 bin TL az bir para değil. Bir sezonda 4 konsere çıksak 100 bir TL yapar, Böylelikle çok sayıda öğrencimiz burs sahibi olur.

Kaynak: DHA