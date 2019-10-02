Ardahan Barosundan "Yargı Reformu Paketi"ne destek

02.10.2019 18:22

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız, Yargı Reformu Paketi'ne ilişkin "Baro olarak, yargı reformu strateji belgisinin ilk paketinde yer alan hukuk mesleklerine giriş sınavını destekliyoruz." dedi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, hukuk devleti ve onun vazgeçilmez koşulunun güvenilir yargı olduğunu vurguladı.

Güvenilir yargının iyi yetişmiş hukukçular eliyle sağlanabileceğine işaret eden Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üzülerek ifade etmek gerekirse, hukuk fakültelerimizin ortalama eğitim ve öğretim kalitesi yetersizdir. Ortalama seviye, hukuk devletini hayata geçirecek hukukçuları yetiştirme noktasında zorunlu olanın altındadır. Bu sebeple baro olarak, Yargı Reformu Strateji Belgisinin ilk paketinde yer alan hukuk mesleklerine giriş sınavını destekliyoruz. Ancak sınavın hukuk fakültelerinde okuyan öğrencileri kapsam dışı bırakmasını doğru bulmuyoruz. Sınava ilişkin düzenlemenin bir an önce kanunlaşmasını ve uygulamaya geçmesini diliyoruz."

Yıldız, hukuk mesleklerinden avukatlık, hakimlik, savcılık ve noterlik için adaylık başvurusu yapmak isteyenlere getirilmesi planlanan sınavın, eğitim ve öğretim sorununu çözmeye tek başına yeterli olmasa da önemli bir adımı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA