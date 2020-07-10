Ardahan Barosundan Atatürk silüeti önünde "çoklu baro düzenlemesi" protestosu
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Ardahan Barosundan Atatürk silüeti önünde "çoklu baro düzenlemesi" protestosu

Ardahan Barosuna kayıtlı bir grup avukat, "çoklu baro"ya ilişkin basın açıklamasını Atatürk silüetinin göründüğü seyir alanında yaptı.

Ardahan Barosundan Atatürk silüeti önünde
10.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:50

Ardahan Barosuna kayıtlı bir grup avukat, "çoklu baro"ya ilişkin basın açıklamasını Atatürk silüetinin göründüğü seyir alanında yaptı.

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız ve beraberindeki avukatlar, maske takarak, ellerinde "savunma susturulamaz" ve "çoklu baroya hayır" yazılı pankartlarla alanda toplandı.

Silüetin izlendiği seyir alanında oturarak basın açıklamasına destek veren avukatlar, havanın bulutlu olması dolayısıyla kısa süreliğine ortaya çıkan Atatürk silüetini izleme şansı buldu.

Grup adına konuşan Baro Başkanı Yıldız, çoklu baro düzenlemesinin savunma hakkının kısıtlanması anlamını taşıdığını ileri sürdü.

TBMM'deki milletvekillerine çoklu baronun getireceği olumsuzlukları anlattıklarını aktaran Yıldız, "Bugün son kez burada bir basın açıklaması yapmayı uygun gördük. Bu açıklamamızı Ata'mızın huzurunda tekrarlıyoruz. Ardahan, kongreleri ile birlikte milli mücadelenin de işaret fişeğinin atıldığı bir coğrafyadır. Dolayısıyla bizim buradan yapacağımız çağrının ayrı bir kıymeti olduğunun düşüncesindeyiz. Memleketimize güneşin ilk doğduğu topraklardan sesleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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