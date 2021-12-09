Ardahan Barosu Başkanı Yolçu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Barosu Başkanı Murat Yolçu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yolçu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne" fotoğrafını seçen Yolçu, yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" karesine oy verdi.

Yolçu, son bir yılda dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmelerin fotoğraflara yansıdığını belirterek, "Fotoğraflar birbirinden güzel ve etkileyici. Her kategoride birer kare seçmeye çalıştık. Dünyanın dört bir yanından yaşananları bize taşıyan bu kareler için emek veren arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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