Ardahan Baro Başkanı Yıldız ve avukatlardan barolara yönelik düzenlemeye tepki
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Ardahan Baro Başkanı Yıldız ve avukatlardan barolara yönelik düzenlemeye tepki

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız ve beraberindeki avukatlar, TBMM'ye sunulan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi.

Ardahan Baro Başkanı Yıldız ve avukatlardan barolara yönelik düzenlemeye tepki
30.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:48

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız ve beraberindeki avukatlar, TBMM'ye sunulan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi.

Yıldız ve bazı baro üyesi avukatlar, düzenlemeye tepki göstermek amacıyla Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Ellerindeki pankartlarla alana gelen avukatlar, burada maske takıp sosyal mesafe kuralına uymaya özen göstermeye çalıştı.

Yıldız, burada yaptığı basın açıklamasında, uzun süredir gündemlerini meşgul eden düzenlemeye yönelik son kez uyarıda bulunmak için toplandıklarını söyledi.

Meclise sunulan yasa tasarısının baroların bölünmesine yol açacağını belirten Yıldız, "Cumhuriyetin ve elbette yargının vazgeçilmez kurumu olan barolar, çoklu baro kisvesi altında yıkıldığında bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, mücadelelerinin kendi ikballeri için değil, hakkını savundukları vatandaşın istikbali için olduğunu suvundu.

Gruptakiler daha sora dağıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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