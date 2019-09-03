Ardahan balıkçıların ağına takılan karabatağı kurtardı

03.09.2019 10:05

Balıkçıların ağına takılan karabatağı kurtardı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde balıkçıların göle attığı ağa takılarak mahsur kalan karabatak, 18 yaşındaki İbrahim İncedere tarafından kurarıldı. Gölden bitkin bir halde çıkıralan karabatak, karada bir süre dinlendikten sonra uçarak uzaklaştı.

Ardahan-Kars il sınırında kalan ve 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde 15 Ağustos itibari ile avlanmaya yasağı kalktı. Geçimlerini balık avlayarak sağlayan çok sayıda balıkçı sandalları ile açıldıkları göle ağlarını bıraktı. Bu ağlardan birine takılan karabatak ise uzun bir süre gölde mahsur kaldı. Yakınları ile birilkte göl kenarında gezen İbrahim İncedere, hiç düşünmeden göle girip karabatağı kurtardı. İncedere, uzun bir süre gölde ağdan kurtulmak için mücadele veren ve bitkin düşen karabatağı karaya çıkarıp yiyecek verdi. Burada bir süre dinlenen karabatak uçarak uzaklaştı.

Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde, yaz kış demeden balık avcılığı yapıldığını söyleyen İbrahim İncedere bu gibi olaylarla sık sık karşılaştıklarını söyledi. Göl kenarında gezerken ağa takılan karabatağı kurtarmak için suya girdiğini belirten İncedere, Kuş çok korkmuş ve bitkin bir haldeydi. Onu karaya çıkarıp biraz yiyecek verdim. Bir süre dinlenip kendine gelince de uçarak gitti diye konuştu.

Kaynak: DHA