ARDAHAN BAHARIN HABERCİSİ KARDELENLER ÇİÇEK AÇTI
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ARDAHAN BAHARIN HABERCİSİ KARDELENLER ÇİÇEK AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da, baharın habercisi olan kardelenler açmaya başladı.

ARDAHAN'da, baharın habercisi olan kardelenler açmaya başladı. Parkta, bahçede açan kardelenler görenlerin büyük ilgisini çekti.

Eriyen karların yerini kardelenler alırken, buna en çok sevinen çocuklar oldu. Karın kalktığı bitki örtüsünde kardelenleri gören çocuklar, bahçede koşarak bahara olan özlemlerini giderdiler. 7 yaşındaki Çisem Başlı da annesiyle gezmeye çıktığında gördüğü kardelenleri çok sevindi. Onları elleriyle sevip okşayan Başlı, 'Her taraf baharın habercisi olan kardelenler dolu. Çok da güzel kokuyorlar, çok mutlu oldum diye konuştu.

ARDAHAN BAHARIN HABERCİSİ KARDELENLER ÇİÇEK AÇTI
ARDAHAN BAHARIN HABERCİSİ KARDELENLER ÇİÇEK AÇTI
ARDAHAN BAHARIN HABERCİSİ KARDELENLER ÇİÇEK AÇTI
ARDAHAN BAHARIN HABERCİSİ KARDELENLER ÇİÇEK AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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